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إسرائيل.. العثور على مخطوطة توراة مسروقة يعود أصلها إلى بغداد

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إسرائيل.. العثور على مخطوطة توراة مسروقة يعود أصلها إلى بغداد
الصورة من "تايمز أوف إسرائيل"
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استعادت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، في منزل بشمال إسرائيل مخطوطة توراة مسروقة عمرها مئات السنين ويعود أصلها إلى بغداد.

وقالت السلطات إن مشتبها به في بلدة أم الفحم خطط لبيع المخطوطة بمئات الآلاف من الشواقل، مشيرة إلى أنه تم اعتقال أربعة من المشتبه بهم في القضية للاشتباه في تهريبهم للآثار وحيازة ممتلكات مسروقة.

وتم العثور على المخطوطة في منزل المشتبه به الرئيسي، وهو رجل يبلغ من العمر 64 عاما، وتحقق الشرطة في القضية إلى جانب سلطة الآثار الإسرائيلية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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