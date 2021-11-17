إسرائيل.. العثور على مخطوطة توراة مسروقة يعود أصلها إلى بغداد

استعادت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، في منزل بشمال إسرائيل مخطوطة توراة مسروقة عمرها مئات السنين ويعود أصلها إلى بغداد.

وقالت السلطات إن مشتبها به في بلدة أم الفحم خطط لبيع المخطوطة بمئات الآلاف من الشواقل، مشيرة إلى أنه تم اعتقال أربعة من المشتبه بهم في القضية للاشتباه في تهريبهم للآثار وحيازة ممتلكات مسروقة.

وتم العثور على المخطوطة في منزل المشتبه به الرئيسي، وهو رجل يبلغ من العمر 64 عاما، وتحقق الشرطة في القضية إلى جانب سلطة الآثار الإسرائيلية.

ספר תורה בן מאות שנים נתפס על ידי המשטרה. 4 חשודים נעצרו. על פי החשד, תושב אום אל פחם החזיק בביתו ספר תורה בן מאות שנים שמקורו בבגדד - ותכנן למכור אותו תמורת מאות אלפי שקלים@carmeldangor

(צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/OlQslrbTJO — כאן חדשות (@kann_news) November 17, 2021

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"