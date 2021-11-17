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القضاء العراقي يحبط محاولة "تزوير وبيع" عقارات لشخصيات يهودية

أخبار العالم العربي

القضاء العراقي يحبط محاولة
محكمة جنايات بابل
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أصدرت محكمة جنايات بابل جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، أحكاما مختلفة بالسجن بحق شبكة تزوير حاولت نقل ملكية عقارات لشخصيات يهودية بطريقة غير قانونية.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "محكمة الجنايات أصدرت مجموعة أحكام مختلفة بالسجن بحق متهمين بجرائم تزوير ورشوة وإصدار وثائق وهمية".

وأضاف، أن "المتهمين حاولوا نقل ملكية عقارات في مدينة الحلة تعود لأشخاص من الديانة اليهودية".

وتابع، أن "جهود القضاء في بابل ساهمت في إحباط العملية بكمين محكم بعد الإيعاز لمديرية الأمن الوطني فور ورود المعلومات بالتحري وضبط المتهمين بالجرم المشهود قبل إتمام نقل الملكية".

المصدر: RT

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