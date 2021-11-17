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لافروف: الرئيس الأوكراني مهتم بإثارة حوادث في دونباس آملا في دعم الغرب له

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لافروف: الرئيس الأوكراني مهتم بإثارة حوادث في دونباس آملا في دعم الغرب له
Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن اعتقاده بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مهتم بإثارة حوادث أمنية في منطقة دونباس بجنوب شرق أوكرانيا، آملا في أن يقف الغرب إلى جانبه.

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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "نرى بوضوح سعي النظام في كييف إلى صرف الانتباه عن توجهه لنسف اتفاقية مينسك (بشأن تسوية النزاع المسلح في دونباس)، وذلك عبر اللجوء إلى فزاعات شتى، مثل المزاعم عن التهديد الروسي. فهم (زعماء أوكرانيا) يتوجهون إلى برلين وباريس بطلب حمايتهم، ويتوجهون إلى الناتو كي يرسل قوات للدفاع عن "أوكرانيا الديمقراطية الحرة"، ويتفقون مع البريطانيين حول إقامة قواعد بحرية ما، وما إلى ذلك.."

وذكر الوزير بأن وزيري خارجية ألمانيا وفرنسا أصدرا بيانا في أعقاب لقاء جمعهما مؤخرا مع نظيرهما الأوكراني، يناسب تماما حسابات كييف و"هددا فيه روسيا بعواقب وخيمة في حال مواصلتها تهديد أمن أوكرانيا".

وتابع لافروف: "من الواضح أن الحديث يدور عن عملية صرف الانتباه. ومن الواضح أن زيلينسكي مهتم بإثارة حوادث ما"، آملا في أن تقف الدول الأجنبية إلى جانبه".

 

المصدر: "إنترفاكس"

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