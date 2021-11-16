زيلينسكي يبحث الوضع في البحر الأسود مع وزير الدفاع البريطاني

التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزير الدفاع البريطاني بين والاس، الذي يزور أوكرانيا، وبحث معه الوضع في البحر الأسود.

ووقعت أوكرانيا وبريطانيا اتفاقا حول دعم لندن لتطوير قدرات الأسطول الأوكراني ومنح القروض لكييف لهذا الغرض.

وقال زيلينسكي بهذا الصدد خلال لقاء الوزير البريطاني في كييف، اليوم الثلاثاء، إن "بريطانيا أصبحت شريكا أساسيا لنا في تطوير الأسطول الأوكراني. وأتوقع أن المشاريع المستقبلية المخطط لها في إطار هذه الاتفاقية في مجال الأمن، ستنفذ بشكل فعال".

وأشار البيان الصادر عن مكتب الرئيس الأوكراني، إلى أن زيلينسكي أطلع الوزير البريطاني على التحديات الماثلة أمام أوكرانيا في منطقة البحر الأسود وبحر آزوف.

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وتبادل الجانبان الآراء حول "الخطوات الدولية الضرورية لاستعادة أمن الملاحة في المنطقة وأهمية تعميق التعاون الثنائي في مجال الأمن والدفاع".

وشدد زيلينسكي كذلك على ضرورة القيام بخطوات "للحصول على العضوية الكاملة في حلف الناتو في المستقبل المنظور".

وأشار إلى أن أوكرانيا "تسعى لتنشيط عمل كافة الصيغ التفاوضية" من أجل "تحقيق السلام" في منطقة دونباس و"استعادة سيادة ووحدة أراضي" أوكرانيا. وشكر والاس على دعم بريطانيا لكييف.

المصدر: "نوفوستي"