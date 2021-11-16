أوكرانيا: جيشنا في حالة تأهب دائم

أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، عن استعداد الجيش الأوكراني للدفاع عن البلاد دائما، وذلك على خلفية المزاعم حول تنامي نشاط القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقالت نائبة الوزير في حديث لقناة ICTV يوم الاثنين: "مهما كانت تقييماتنا العلنية لتحشد القوات (الروسية)، فإن الجيش الأوكراني الآن في حالة تأهب دائم ومستعد للدفاع والتصدي للهجمات".

وأضافت: "واليوم نحن مستعدون ليس فقط للتصدي لتوغل واسع النطاق، بل وللاستيلاء على مواقع البنية التحتية الحيوية. وإذا تحدثنا عن الاستعداد، فإننا بحالة الاستعداد القتالي على مدار الساعة".

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وكانت بعض وسائل الإعلام الغربية قد تناقلت تقارير عما وصفته بـ "تحركات القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية". ونشرت صحيفة "بوليتيكو" صورا من الأقمار الصناعية لانتشار القوات الروسية، تبين في وقت لاحق أنها من منطقة غير متاخمة لأوكرانيا.

وأعرب البنتاغون عن قلقه إزاء "تحركات القوات" بالقرب من الحدود الأوكرانية.

تجدر الإشارة إلى أن موسكو أكدت مرارا أن تحركات القوات الروسية داخل أراضي روسيا تعتبر شأنا داخليا ولا تهدد أحدا.

المصدر: "نوفوستي"