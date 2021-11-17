المجر.. تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ نهاية مارس

سجلت المجر (هنغاريا)، اليوم الأربعاء، 10265 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ نهاية مارس.

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وقالت حكومة المجر على موقعها الإلكتروني الرسمي الخاص بتطورات فيروس كورونا، إن البلاد سجلت خلال آخر 24 ساعة 10265 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ نهاية مارس.

ويقترب هذا العدد من ذروة بلغت 11265 إصابة تم تسجيلها في يوم واحد خلال الموجة الثالثة من الجائحة في الدولة التي لا تكاد تفرض أي قيود، والتي يقل التطعيم فيها عن متوسط المعدل في ​​الاتحاد الأوروبي.

واجتاحت موجة جديدة من إصابات كوفيد-19 وسط أوروبا حيث تكافح المستشفيات للتعامل مع تزايد عدد المرضى في بعض البلدان مثل رومانيا المجاورة. وشددت كل من رومانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا القواعد المتعلقة بوضع الكمامات.

المصدر: رويترز