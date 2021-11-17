لحظة اعتقال السلطات التركية لرجل أعمال مشتبه بقتله رئيس دولة (فيديو)

نشرت وسائل إعلام رسمية في تركيا لحظة اعتقال متهم باغتيال رئيس هايتي، جوفينيل مويس، في مطار اسطنبول، قبل أن يتوجه إلى الأردن.

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وكشفت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" أن السلطات التركية اعتقلت في ساعة مبكرة من صباح الاثنين الماضي، رجل الأعمال سمير حنظل، أثناء مروره بمطار اسطنبول متوجها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأردن، وكان يحمل جواز سفر هايتيا وآخر أردنيا.

واحتجزته شرطة المطار لدى وصوله إلى تركيا، كونه مطلوب بموجب مذكرة بحث حمراء من الإنتربول الدولي، في قضية اغتيال رئيس هايتي، جوفينيل مويس.

ونشرت وكالة "الأناضول" عبر حسابها باللغة الإنجليزية على "تويتر" تسجيلا يبدو أنه من كاميرات المراقبة بالمطار للحظات القبض على حنظل واقتياده إلى خارج المطار.

وقتل مويس بالرصاص وأصيبت زوجته بجروح في هجوم وقع قبل الفجر على منزله الخاص في 7 يوليو الماضي.

Turkey detains suspect in assassination of Haitian president https://t.co/wSS1xJG54Hpic.twitter.com/8tqHX35WGy — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 16, 2021

المصدر: الأناضول