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تركيا تحتجز مشتبها باغتياله رئيس هايتي

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تركيا تحتجز مشتبها باغتياله رئيس هايتي
Reuters
رئيس هايتي جوفينيل مويس
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أصدرت السلطات التركية أمرا بالحبس المؤقت لمدة 40 يوما بحق رجل مشتبه به في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس في 7 يوليو الماضي، ووضعته في سجن باسطنبول.

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والمشتبه به هو رجل الأعمال سمير حنظل، اعتقل في مطار اسطنبول في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، حيث كان في طريقه من الولايات المتحدة إلى الأردن. وأعلنت السلطات في هايتي عن اعتقاله في وقت لاحق.

وقال وزير الخارجية الهايتي كلود جوزيف على حسابه في "تويتر"، إنه تحدث إلى نظيره التركي حول اعتقال حنظل، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل، بما فيها ما إذا كانت هايتي ستطلب تسليم الرجل.

وحنظل مطلوب بموجب إشعار من الإنتربول، واحتجزته شرطة المطار لدى وصوله إلى تركيا. كما جاء في تقرير أن مسؤولي المحكمة استجوبوه في وقت لاحق وأصدروا أمرا بالحبس المؤقت لمدة 40 يوما والذي طلبته وزارة العدل التركية. وهو موجود حاليا في سجن مال تبة باسطنبول.

وتم القبض على أكثر من 40 مشتبها حتى الآن في جريمة قتل مويس، من بينهم 18 جنديا كولومبيا سابقا والعديد من ضباط الشرطة الهايتية.

وقالت السلطات الكولومبية إن غالبية جنودها السابقين المعنيين لم يعرفوا الطبيعة الحقيقية للعملية التي تم التعاقد معهم للمشاركة فيها.

وقتل مويس بالرصاص وأصيبت زوجته بجروح في هجوم وقع قبل الفجر على منزله الخاص في 7 يوليو الماضي.

المصدر: الأناضول

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