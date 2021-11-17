برلمانية إيرانية توجه رسالة تحذير لوزير الخارجية بشأن الجدار الحدودي مع تركيا
Reuters MURAD SEZER
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وجهت البرلمانية الإيرانية زهرة الهيان، رسالة تحذير لوزير الخارجية، حسين أمير عبداللهيان، حول الآثار البيئية السلبية للجدار الحدودي الذي تبنيه تركيا على الحدود المشتركة بين البلدين.
وفي رسالتها لوزير الخارجية، قالت عضوة لجنة الأمن القومي والسياسة في البرلمان الإيراني: "مع الاحترام، وبالنظر إلى خطاب المدعي العام إلى وزارة الخارجية فيما يتعلق بمسألة بناء الجدار على النقطة الحدودية في منطقة شمال غرب أذربيجان (تشيشمة بوزورغ ثريا) من قبل الحكومة التركية، فقد أغلقت القنوات والممرات المائية. راجعوا الموضوع".
المصدر: "انتخاب"
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