إيران: اتفقنا مع تركيا على خارطة طريق لتوسيع العلاقات

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه اتفق مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو على خارطة طريق لتوسيع العلاقات بين بلديهما.

وكتب عبد اللهيان في مدونة حول مباحثاته مع تشاووش أوغلو: "أجرينا مباحثات مهمة".

وأضاف: "اتفقنا خلال هذه المباحثات الودية التي استغرقت 3 ساعات، أن نمضي قدما باتجاه ترسيم خارطة طريق طويلة الأمد لتوسيع العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر".

وتابع: "أتطلع إلى أن يتم التوقيع النهائي خلال اللقاء بين رئيسي البلدين على خارطة الطريق هذه، والتي من شأنها أن تهيئ الأرضية لرفع مستوى العلاقات النهائية في جميع المجالات".

وأوضح أن "لقاءه مع تشاووش أوغلو تضمن العديد من القضايا، ومنها التعاون الحدودي والبيئي وإدارة الموارد المائية وموضوع المهاجرين والإرهاب، بالإضافة إلى أهم القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأردف قوله: "إيران وتركيا باعتبارهما لاعبان كبيران في المنطقة، يضطلعان بدور لا يمكن التغافل عنه على صعيد التطورات الإقليمية، وعليه فإن تعاون الجانبين من شأنه أن يخدم الاستقرار في منطقة غرب آسيا أكثر فأكثر".

المصدر: "إرنا"