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هزة أرضية تضرب جزيرة لابالما الإسبانية

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هزة أرضية تضرب جزيرة لابالما الإسبانية
volcano discovery
هزات أرضية تضرب جزيرة لابالما الاسبانية
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أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC)، اليوم الأربعاء، عن وقوع هزة أرضية في جزيرة لابالما الاسبانية.

ووقعت الهزة بقوة 4.8 درجة بالقرب من لوس يانوس دي أريدان، في جزيرة لابالما، الإسبانية. وتم تسجيلها على الساعة 7:17 صباحا بالتوقيت المحلي، في عمق بلغ 36 كيلومترا تحت السطح. 

وبناء على البيانات الزلزالية الأولية، لم تتسبب الهزة في أي أضرار، لكن ربما شعر بها العديد من الأشخاص.

المصدر: "volcano discovery"

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