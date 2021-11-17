كندا.. مصرع امرأة في سيول وحلية عزلت فانكوفر عن بقية أنحاء البلاد

أعلنت الشرطة الفدرالية الكندية عن مصرع امرأة على الأقل في غرب البلاد جراء سيول وحلية نجمت عن أمطار غزيرة أجبرت الآلاف على إخلاء منازلهم وحاصرت مئات الركاب في سياراتهم.

وقالت شرطة الخيالة الكندية الملكية إن فرق البحث والإنقاذ انتشلت جثة امرأة قضت في سيول وحلية قرب ليلوات الواقعة على بعد 250 كيلومترا إلى الشمال من فانكوفر.

وأوضحت السرجنت جانيل شويهت أن المحققين تلقوا بلاغات تفيد بفقدان أثر شخصين، لكنهم يعتقدون أن "سيارات مأهولة أخرى قد يكون فقد أثرها في السيول".

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للسيارات والأشخاص المفقودين لم يحدد بعد.

وغمرت السيول الوحلية والصخور والأنقاض عددا من الطرق الرئيسية المؤدية إلى فانكوفور، مما أدى إلى محاصرة مئات السيارات التي عملت مروحيات عسكرية على إنقاذ ركابها ليل الاثنين.

وبثت محطات تلفزة تسجيلات للطريق السريع "ترانس كندا" الذي يربط المدينة الساحلية ببقية أنحاء البلاد وقد غمرته السيول التي جرفت أحد الجسور.

المصدر: "أ ف ب"