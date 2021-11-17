فرنسا تنقذ 272 مهاجرا من قوارب في بحر المانش

أعلنت السلطات الفرنسية إنقاذ ما مجموعه 272 مهاجرا كانوا يتجهون إلى بريطانيا على متن عدد من القوارب، في مياه بحر المانش.

ورصد مركز العمليات المحلي للرصد والإغاثة عددا من القوارب بالقرب من سواحل إقليمي با دو كاليه ونور بشمال فرنسا.

وتم إنقاذ 44 مهاجرا من قارب بالقرب من كاليه، و52 مهاجرا من قارب بالقرب من بولوني سور مير، وعشرات الأشخاص من قوارب أخرى.

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وشارك في عملية الإغاثة 7 زوارق لقوات الدرك الفرنسية وفرق الإغاثة.

وبعد فحص طبي تم نقل جميع المهاجرين إلى شرطة الحدود.

يذكر أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين حاولوا الوصول إلى بريطانيا عبر بحر المانش ومضيق با دو كاليه من أراضي فرنسا بلغ 15.4 ألف شخص خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الجاري.

المصدر: "تاس"