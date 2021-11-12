لندن: أعداد المهاجرين الواصلين من فرنسا عبر المانش "غير مقبولة"

اعتبرت بريطانيا، اليوم الجمعة، أن أعداد المهاجرين الذين يحاولون عبور المانش من فرنسا بشكل غير شرعي "غير مقبولة"، بعدما سجل عدد قياسي من محاولات العبور في الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية أن "البريطانيين شاهدوا ما يكفي من الناس وهم يموتون في المانش بينما تستفيد عصابات إجرامية لا رحمة لديها من مأساتهم"، مضيفا أن التغييرات التي تخطط لها الحكومة في قوانين الهجرة "ستصلح المنظومة المعطلة".

وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية في 5 نوفمبر الحالي، أن 853 مهاجرا عبروا القناة الإنجليزية (المانش) متجهين إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة في يوم واحد، ما كسر الرقم القياسي الذي كان مسجلا في أغسطس الماضي البالغ 828 مهاجرا.

وبحسب آخر إحصائية، فإن أكثر من 21000 مهاجر عبروا إلى المملكة المتحدة حتى الآن هذا العام، وهو أكثر من ضعف العدد الإجمالي لعام 2020 بأكمله.

المصدر: "أ ف ب" + "سكاي نيوز"