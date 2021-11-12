فقدان ثلاثة مهاجرين بعد محاولتهم عبور القناة البحرية الفرنسية

قالت السلطات البحرية الفرنسية، اليوم الجمعة، إنه تم الإبلاغ عن فقدان ثلاثة مهاجرين بعد محاولتهم عبور القناة من فرنسا إلى إنجلترا في زوارق.

وقالت المحافظة البحرية الإقليمية إن اثنين آخرين من المهاجرين الذين تم إنقاذهم من البحر أبلغ عن اختفائهم، معلنة أن جهود البحث توقفت يوم أمس الخميس مع حلول الليل ولا توجد خطة لاستئنافها.

وقد تم تنبيه خفر السواحل الفرنسي بعد أن جرفت المياه قاربين قبالة الساحل حول كاليه وأنقذت دورية فرنسية اثنين من الناجين.

وقالت المحافظة إنه تم نشر مروحية وسفن أخرى للبحث على المفقودين الثلاثة "ولكن على الرغم من الوسائل التي تم نشرها لم يتم العثور عليهم".

يذكر أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين الذين يحاولون عبور القناة من فرنسا إلى إنجلترا في الأسابيع الأخيرة، مستغلين الطقس المستقر نسبيا قبل بداية الشتاء. وتم إنقاذ أكثر من مائتي مهاجر يومي الاثنين والثلاثاء وحدهما، بينما توفي شخصان وفقد واحد وتم إنقاذ المئات في حوادث الأسبوع الماضي.

المصدر: "أ ف ب"