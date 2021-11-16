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أردوغان وزيلينسكي يجريان اتصالا هاتفيا

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أردوغان وزيلينسكي يجريان اتصالا هاتفيا
Reuters GLEB GARANICH
الرئيسان الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، والتركي، رجب طيب أردوغان.
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بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، العلاقات بين تركيا وأوكرانيا.

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وذكرت الرئاسة التركية، في بيان أصدرته مساء الثلاثاء، أن أردوغان وزيلينسكي أجريا اتصالا هاتفيا ناقشا فيه المواضيع الإقليمية وقضايا تحسين العلاقات التركية الأوكرانية".

وتقيم تركيا وأوكرانيا علاقات شراكة متنامية في مجالات عدة، وأكد أردوغان مرارا دعمه للطرف الأوكراني في ظل التوتر مع روسيا بشأن شبه جزيرة القرم.

كما صدرت تركيا طائرات مسيرة من نوع "بيرقدار" إلى الطرف الأوكراني الذي أعلن رسميا أن جيشه استخدمها في القتال في منطقة دونباس.

وأعلن مكتب زيلينسكي سابقا عن توقيع مذكرة مع شركة "بيرقدار" التركية لإنشاء مركز مشترك لصيانة الطائرات المسيرة من إنتاج الشركة التركية على أراضي أوكرانيا.

المصدر: RT

 

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