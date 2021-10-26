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الجيش الأوكراني يؤكد استخدامه مسيرات "بيرقدار" التركية في دونباس

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الجيش الأوكراني يؤكد استخدامه مسيرات
Ukrinform
طائرة "بيرقدار" المسيرة التركية الصنع لدى الجيش الأوكراني
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أكدت الأركان العامة الأوكرانية استخدام قواتها لأول مرة طائرة "بيرقدار" تركية الصنع المسيّرة، أثناء العمليات العسكرية في دونباس جنوب شرقي البلاد.

وقالت الأركان الأوكرانية في بيان نشرته على "فيسبوك" يوم الثلاثاء، إن الطائرة لم تعبر خط التماس، وتم استخدامها "لإجبار العدو على وقف إطلاق النار".

وأضافت أن الطائرة دمرت أحد مدافع الهاون لقوات الدفاع الشعبي في دونباس بقنبلة موجهة.

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وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت تقارير عن أول استخدام لطائرات "بيرقدار" من قبل الجيش الأوكراني بمنطقة النزاع في دونباس.

المصدر: RT

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