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"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجمات كمبالا

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Reuters تفجير كمبالا
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أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجمات الانتحارية التي وقعت في العاصمة الأوغندية كمبالا اليوم الثلاثاء.

 

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رويترز: انفجار في مبنى بوسط العاصمة الأوغندية كمبالا
رويترز: انفجار في مبنى بوسط العاصمة الأوغندية كمبالا

وقالت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم عبر "تليغرام" إنه أعلن المسؤولية عن تلك الهجمات.

وكان تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 6 من بينهم المفجرون الثلاثة وإصابة ما لا يقل عن 33 شخصا بينهم خمسة حالتهم حرجة، بحسب متحدث باسم الشرطة.

 

المصدر: "رويترز"

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