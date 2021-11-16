"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجمات كمبالا

أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجمات الانتحارية التي وقعت في العاصمة الأوغندية كمبالا اليوم الثلاثاء.

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وقالت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم عبر "تليغرام" إنه أعلن المسؤولية عن تلك الهجمات.

وكان تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 6 من بينهم المفجرون الثلاثة وإصابة ما لا يقل عن 33 شخصا بينهم خمسة حالتهم حرجة، بحسب متحدث باسم الشرطة.

المصدر: "رويترز"