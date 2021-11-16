"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجمات كمبالا
Reuters تفجير كمبالا
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أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجمات الانتحارية التي وقعت في العاصمة الأوغندية كمبالا اليوم الثلاثاء.
وقالت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم عبر "تليغرام" إنه أعلن المسؤولية عن تلك الهجمات.
وكان تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 6 من بينهم المفجرون الثلاثة وإصابة ما لا يقل عن 33 شخصا بينهم خمسة حالتهم حرجة، بحسب متحدث باسم الشرطة.
المصدر: "رويترز"
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