"أ ف ب": شركة "كانديرو" الإسرائيلية قد تكون وراء حملة هجمات إلكترونية لفائدة السعودية

كشفت شركة الأمن السيبراني السلوفاكية "أسيت" عن حملة هجمات إلكترونية محددة الأهداف في الشرق الأوسط مرتبطة بشركة "كانديرو" الإسرائيلية المتخصصة في الهجمات الإلكترونية.

وقال ماثيو فاو، محقق "أسيت" الذي أجرى التحقيق، اليوم الثلاثاء "نعتقد أن أحد زبائن كانديرو هو الذي نفذ هذه الهجمات" بالأدوات التي أمنتها الأخيرة.

ولا تكشف شركة "أسيت" هذا العميل صراحة، ولكنها تشير إلى المملكة العربية السعودية، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ولاحظت شركة الأمن السيبراني أن الخوادم التي استخدمتها الجهة المقرصنة لها أسماء نطاق من نفس النوع، كتلك المستخدمة في حملة أخرى منسوبة إلى السعودية بواسطة "سيتيزن لاب" المختبر المتخصص في جامعة تورنتو.

وأشارت الشركة إلى أن الأهداف التي تأثرت بالقرصنة تضم وسيلة إعلام بريطانية "ميدل إيست آي" وشركة "بياجو إيروسبيس" الإيطالية، والمواقع الرسمية لإيران وسوريا واليمن ومواقع "حزب الله".

يذكر أنه في الرابع من نوفمبر وضعت وزارة التجارة الأميركية على القائمة السوداء "كانديرو" وثلاث شركات أخرى متخصصة في بيع منظومات لتنفيذ قرصنة معلوماتية.

المصدر: "أ ف ب"