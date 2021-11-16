وزير الصحة الإيطالي يدعو لتعزيز وكالة الأدوية الأوروبية

دعا وزير الصحة في الحكومة الإيطالية، روبرتو سبيرانتسا، إلى تعزيز وكالة الأدوية الأوروبية (Ema)، معتبرا أن الدرس من جائحة كورونا هو وجوب الاستثمار أكثر في الخدمات الصحية الوطنية.

وفي كلمة خلال مؤتمر "إيطاليا وأوروبا: مستقبل النظم الصحية بعد الوباء"، قال إنه "لم يعد من الممكن اعتبار السياسات الصحية سياسات وطنية لكنها تحتاج إلى خيارات لا يمكن أن تكون إلا فوق وطنية".

وشدد سبيرانتسا على "أننا بحاجة إلى مزيد من التنسيق الأوروبي ويجب أن تتحلى الدول الأوروبية بالشجاعة للتخلي عن أجزاء من السيادة، وهذا من بين الدروس المستفادة من الأشهر الأخيرة، وهو أنه علينا أن نعزز دور وكالة الأدوية الأوروبية".

وأضاف: "الدرس الآخر من وباء كوفيد-19 هو أننا يجب أن نستثمر أكثر في خدماتنا الصحية الوطنية".

المصدر: وكالة "آكي"