الشرطة البريطانية تفرج عن 4 أشخاص اعتقلوا بعد تفجير ليفربول

أطلقت الشرطة البريطانية سراح أربعة رجال اعتقلوا بموجب قانون الإرهاب، إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارة أجرة بمدينة ليفربول في شمال إنجلترا، يوم الأحد.

وقال روس جاكسون، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في شمال غرب إنجلترا إنه "بعد التحقيق مع الرجال المعتقلين، نحن راضون عن الروايات التي قدموها وقد تم إطلاق سراحهم"، مشيرا إلى أن "الشرطة لديها الآن فهم أكبر بكثير للأجزاء المكونة للعبوة الناسفة وكيف تم الحصول عليها وتجميعها".

وأضاف: "لا يزال أمامنا طريق طويل لفهم كيف تم التخطيط لهذا التفجير والاستعداد له وتنفيذه".

من جهته، قال وزير الأمن داميان هيندز إن الشرطة بحاجة إلى "وقت ومساحة" للتحقيق، لافتا إلى أن "هناك دائما احتمال اكتشاف روابط أخرى".

يذكر الأحد عن مقتل شخص وإصابة آخر جراء انفجار سيارة تاكسي توقفت في حوالي الساعة 11:00 بتوقيت غرينيتش أمام مستشفى ليفربول للنساء. وقالت إن راكبا في السيارة توفي في موقع الانفجار، في حين أصيب سائقها، الذي وصف لاحقا بأنه "بطل".

وأعلنت أن الشخص الذي يقف وراء انفجار ليفربول يدعى عماد السويلمين، ويبلغ من العمر 32 عاما.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن السويلمين الملقب بإنزو ألميني، 32 عاما، هو طالب لجوء، ونشأ في العراق قبل أن ينتقل إلى المملكة المتحدة قبل عدة سنوات، وتحول من الإسلام إلى المسيحية في عام 2017 في الكاتدرائية التي يعتقد أنه أراد مهاجمتها.

المصدر: abc news + RT