رئيس ليتوانيا يدعو الاتحاد الأوروبي إلى التحدث مع لوكاشينكو على غرار ميركل

دعا رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا، دول الاتحاد الأوروبي إلى التحدث مع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو لحل أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

وقال الرئيس الليتواني، اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن هناك فرصة لحل الأزمة من خلال اللجوء إلى ألكسندر لوكاشينكو، كما فعلت أنغيلا ميركل (المستشارة الألمانية) .. يجب أن نتحدث مع الشخص المسؤول عما يحدث على الحدود".

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وحث نوسيدا على مناقشة المشاكل الإنسانية التي سببتها الأزمة مع الزعيم البيلاروسي، وكذلك مطالبة وكالات الاتحاد الأوروبي بتغيير سياسة الهجرة والمشاركة في بناء حاجز (جدار) على الحدود.

وأضاف: "يجب أن نتقدم بطلب إلى إدارات الاتحاد الأوروبي - ليس فقط فيما يتعلق بالسياسة في مجال الهجرة واللجوء، ولكن أيضا بشأن بناء جدار بين بولندا وبيلاروس، وكذلك بين ليتوانيا وبيلاروس".

وتابع قائلا: "نحاول ألا ندع هؤلاء الناس يذهبون أبعد من ذلك.. إلى ألمانيا. نحاول أن نفعل ما يمكننا القيام به على أفضل وجه لحماية الاتحاد الأوروبي".

وقال لوكاشينكو في وقت سابق إنه خلال محادثة هاتفية مع ميركل أمس الاثنين، قدم مقترحات لحل أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية.

ومنذ 8 نوفمبر، حاول عدة آلاف من المهاجرين مع عائلاتهم الوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وقد أقاموا في مخيمات في غابات متاخمة للحدود بين بيلاروس وبولندا. ورفضت السلطات البولندية السماح بدخول اللاجئين وسحبت معدات عسكرية من العيار الثقيل إلى المنطقة.

وتحمل الدول الأوروبية بيلاروس مسؤولية أزمة الهجرة التي تنفي أي تورط لها في زيادة تدفق المهاجرين.

المصدر: "تاس"