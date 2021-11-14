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بوريل: الجدار على حدود بيلاروس لن يفيد في حل أزمة المهاجرين

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بوريل: الجدار على حدود بيلاروس لن يفيد في حل أزمة المهاجرين
Olivier Hoslet/Pool via REUTERS
رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
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أعرب رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن قناعته بأن أزمة المهاجرين غير الشرعيين على الحدود البيلاروسية لا يمكن حلها بواسطة بناء جدار فاصل بينها وبين دول الاتحاد. 

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وجاءت تصريحات بوريل هذه على خلفية توجه سلطات بولندا وليتوانيا ولاتفيا إلى الاتحاد الأوروبي بطلب تمويل الأعمال الخاصة ببناء جدار على حدود هذه الدول مع بيلاروس.

وقال بوريل في تصريحات لقناة "فرانس 24" اليوم الأحد: "هناك في أوروبا اليوم جدران أكثر منها في أزمنة جدار برلين، لكن مشاكل المهاجرين لن تحل بواسطتها".

وشهدت الأسابيع الأخيرة تراكم أعداد كبير من المهاجرين على حدود بيلاروس مع بولندا، آملين في دخول أراضي الاتحاد الأوروبي. وقامت السلطات البولندية بتعزيز حماية حدودها، بما في ذلك حشد قوات عسكرية إلى الخط الحدودي لمنع عمليات تسلل المهاجرين إلى أراضي البلاد. وتحمل وارسو مينسك مسؤولية "افتعال" أزمة المهاجرين، فيما ترفض بيلاروس ذلك متهمة سلطات بولندا بطرد المهاجرين قهرا إلى أراضيها.

 

المصدر: "نوفوستي"

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