أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن الشظايا الناتجة عن تدمير قمر صناعي روسي خارج الخدمة لا يشكل أي تهديد أو خطر للأنشطة الفضائية.

وقال وزير الدفاع الروسي في تصريح اليوم الثلاثاء: "لقد اختبرنا بالفعل نظاما واعدا بنجاح. لقد أصاب القمر الصناعي القديم بدقة متناهية".

وفي وقت سابق أعلنت الولايات المتحدة والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أن إصابة قمر صناعي خارج الخدمة في اختبار لمنظومة صاروخية روسية تسبب في تناثر الحطام بالقرب من محطة الفضاء الدولية، زاعمين أن ذلك من شأنه أن يشكل تهديدا لسلامة الأنشطة الفضائية.

المصدر: انترفاكس