موسكو تختبر صاروخا بالفضاء.. هل تصعد واشنطن؟

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إجراء تجربة ناجحة لنظام مضاد للأقمار الصناعية، مضيفا أن الصاروخ أصاب بدقة متناهية قمرًا صناعيا سوفياتيا خارج الخدمة

وأن الشظايا الناتجة عن العملية لا تشكل أي تهديد أو خطر للأنشطة الفضائية..



واشنطن انتقدت التجربة بشدة ووصفتها بالتصرّف الخطير الذي يهدد مصالح جميع الدول خاصة رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية..

بينما وصفت موسكو الموقف الأمريكي بالمنافق، داعية واشنطن والقوى الأخرى للتوقيع على اتفاقية تمنع نشر أسلحة في الفضاء، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة حسبها ..

فهل تعني التصريحات الغربية أن الغرب لا يملك برامج للتسلح في الفضاء؟ أم أن أفلام حرب النجوم قد تصبح أمرا واقعا؟

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