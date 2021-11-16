سنغافورة تتوقع استئناف رحلات طائرات "بوينغ 737 ماكس" قبل نهاية العام

أعلنت شركة الخطوط الجوية السنغافورية، اليوم الثلاثاء، أنها تتوقع استئناف رحلات طائرات "بوينغ 737 ماكس" قبل نهاية العام، بحسب وكالة "رويترز".

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وقال مسؤول تنفيذي كبير، إن شركة الخطوط الجوية السنغافورية المحدودة تتوقع استئناف رحلات "بوينغ 737 ماكس"، قبل نهاية العام، في إشارة إيجابية لعودة هذا الطراز من بوينغ إلى آسيا.

وكانت هيئة تنظيم الطيران المدني في سنغافورة، قد أعلنت عام 2019 حظر استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس في مجالها الجوي، وذلك بعد قرار مشابه من شركة طيران غول البرازيلية، بعد كارثة تحطم طائرة إثيوبية من الطراز نفسه مصرع 157 شخصا كانوا على متنها.

المصدر: "رويترز"