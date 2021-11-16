واشنطن: لا ضرورة للوسطاء بين مينسك وبروكسل لحل أزمة المهاجرين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن الإدارة الأميركية لا ترى ضرورة لمشاركة وسطاء في حل أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي.

وجاء تصريح برايس في معرض تعليقه للصحفيين على إمكانية لعب موسكو دور الوسيط في هذه العملية.

وأضاف "أود أن أشير إلى أن الوساطة ليست ما هو مطلوب في الوضع مع بيلاروس، ما هو مطلوب هو أن يتخلى نظام بيلاروس عن بعض الممارسات التي نشهدها".

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أعرب يوم الاثنين عن استعداد بلاده للمشاركة في حل أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي.

يذكر أن آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وإفريقيا توجهوا نحو الحدود البولندية مع بيلاروس، الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفع السلطات في وارسو إلى نشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنعهم من العبور.

المصدر: وكالة "سبوتنيك"