تركيا.. التحقيق مع روائي حائز على جائزة نوبل بتهمة "إهانة مؤسس تركيا الحديثة"

قالت الأكاديمية السويدية لجائزة نوبل إنها تتابع الدعوى القضائية المرفوعة ضد الروائي التركي أورخان باموق، الذي يخضع للتحقيق بدعوى إهانة مؤسس تركيا الحديثة في روايته الأخيرة.

وفي بيان مقتضب، قالت الأكاديمية إنها تتوقع أن تحترم تركيا التزاماتها الدولية، لافتة إلى أنها تراقب "المعاملة" التي يتلقاها باموق، الحائز على جائزة نوبل في الأدب عام 2006، في تركيا.

وفتحت السلطات التركية تحقيقا مع باموق في وقت سابق من هذا العام، بعد أن ادعى محام مقيم في إزمير بغرب تركيا أن المؤلف أهان مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في روايته الأخيرة "ليالي الطاعون".

وزعم المحامي أن الرواية تحتوي على مقاطع تنتهك القوانين التي تحمي ذكرى أتاتورك.

وانتهى تحقيق سابق إلى قرار بعدم الملاحقة، لكن المحامي استأنف القرار وأعيد فتح التحقيق مرة أخرى.

ونفى باموق وشركة النشر المملوكة له "يابي كريدي ياينسيليك" مزاعم أن الرواية تهين أتاتورك.

وقبل فوزه بجائزة نوبل، خضع باموق للمحاكمة في تركيا بتهمة "إهانة الهوية التركية"، بعد أن قال في تصريحات لصحيفة سويسرية إن مليون شخص من الأرمن قتلوا في الأراضي التركية في مطلع القرن العشرين.

المصدر: "أ ب"