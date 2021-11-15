بايدن يوقع مشروع قانون البنية التحتية البالغ قيمته تريليون دولار

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، مشروع قانون البنية التحتية البالغ قيمته تريليون دولار، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وجرى التوقيع خلال حفل أقيم بالبيت الأبيض في الحديقة الجنوبية، حضره نواب ديمقراطيون وجمهوريون.

وكان بايدن قال إن مشروع قانون البنية التحتية الذي أقره الكونغرس مساء الجمعة يمثل استثمارا "مرة واحدة في الجيل"، وسيخلق ملايين الوظائف.

وأضاف بايدن أن الأمريكيين "سيرون آثار هذا القانون على الأرجح في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن "أسبوع البنية التحتية" في عام 2018، لكنه لم يتمكن من إجازة مشروع القانون بعد عدة محاولات خلال فترة رئاسته.

المصدر: "رويترز"