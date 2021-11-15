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روما: لا استقرار بمنطقة الساحل من دون استقرار كامل في ليبيا

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روما: لا استقرار بمنطقة الساحل من دون استقرار كامل في ليبيا
Reuters
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قال وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو إنه "لدينا قناعة بأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار في منطقة الساحل من دون استقرار كامل في ليبيا".

وفي كلمة أمام مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في بروكسل، نوه دي مايو بـ"الأهمية القصوى لاحتواء التهديد الإرهابي في المنطقة الواقعة من الساحل إلى خليج غينيا"، مشددا على أنه "من الضروري تعزيز التزامنا بمساعدة الدول المتشاطئة في غرب أفريقيا".

وأضاف: "نحن نؤيد تعزيز دور الاتحاد الأوروبي في تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل ووثيقة العمل المتداولة تحمل العديد من المقترحات المثيرة للاهتمام التي تحتاج إلى تعميق وينبغي مناقشتها في سياق العمل الإقليمي والوطني كي يتم تنفيذ استراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة".

المصدر: وكالة "آكي"

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