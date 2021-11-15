"طالبان" تعلن شن هجوم على مخابئ "داعش" في جنوب أفغانستان

أعلنت شرطة "طالبان" في أفغانستان أن الحركة شنت اليوم الاثنين هجمات على عدة مخابئ مشتبه بها للذراع المحلي لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في ولاية قندهار بجنوب البلاد.

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وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، قال قائد شرطة "طالبان" الإقليمية، عبد الغفار محمدي، إن "هذه العملية ضد "تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خرسان"، بدأت عند منتصف الليل في أربع مقاطعات في الولاية واستمرت صباحا"، مشيرا إلى أنه "تم حتى الآن قتل أربعة من مقاتلي داعش، واعتقال عشرة، وأن أحد المقاتلين فجر نفسه داخل منزل".

ونقلت "فرانس برس" عن قال عضو في استخبارات "طالبان" قوله إن "ثلاثة مدنيين على الأقل قتلوا".

المصدر: "فرانس برس"