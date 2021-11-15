نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يلتقي المبعوث الخاص الأمريكي بشأن أفغانستان

استقبل ألكسندر فينيديكتوف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، المبعوث الخاص الأمريكي للشأن الأفغاني، توماس ويست، وفق ما أفاد به المتحدث باسم المجلس، يفغيني أنوشين.

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وفي تصريحات صحفية قال أنوشين: "نؤكد أن هذا اللقاء قد عقد"، دون الخوض في التفاصيل.

ومن المقرر أن يجري ويست في موسكو أيضا لقاء مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي حول أفغانستان، ضمير كابولوف، ليبحث الجانبان خلاله تطورات الوضع في أفغانستان.

وكان رئيس مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف قال خلال اجتماع لرؤساء الأجهزة الاستخباراتية لبلدان رابطة الدول المستقلة، السبت الماضي، إن ترك الولايات المتحدة كميات هائلة من الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة في أفغانستان أثناء مغادرتها لهذا البلد، كان بمثابة "زرع قنبلة موقوتة" هناك. وأشار بهذا الصدد إلى احتمال وقوع هذه الأسلحة الحديثة في أيدي عناصر "القاعدة" و"داعش"، أو تنظيمات إرهابية أخرى "تمثل تهديدا جسيما على أمن دولنا".

كما ذكر باتروشيف أن تنامي تدفق اللاجئين من أفغانستان يمثل تهديدا إقليميا خطيرا يمكن أن تتجاوز تبعاته تبعات أزمات الهجرة السابقة الناجمة عن "تصرفات الغرب غير المسؤولة في ليبيا وسوريا والعراق".

وفي 8 نوفمبر أكد ويست عزم الولايات المتحدة مواصلة تعاونها مع روسيا والصين وباكستان وإيران وسائر دول آسيا الوسطى لتحقيق "مصلحتنا المشتركة في أفغانستان مستقرة لا تهدد جيرانها وتعيش في سلام مع نفسها وتحترم حقوق الإنسان والنساء والأقليات".

المصدر: "إنترفاكس" + "تاس"