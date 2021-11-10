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سكرتير مجلس الأمن الروسي: هناك أكثر من عشرين تنظيما إرهابيا ينشطون في أفغانستان

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سكرتير مجلس الأمن الروسي: هناك أكثر من عشرين تنظيما إرهابيا ينشطون في أفغانستان
Sputnik Grigory Sysoev
سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف
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أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف أن هناك أكثر من 20 تنظيما إرهابيا ينشطون في أفغانستان يتجاوز إجمالي عدد مقاتليهم 23 ألفا.

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وقال باتروشيف للصحفيين اليوم الأربعاء، في أعقاب مشاورات متعددة الأطراف حول أفغانستان جرت في العاصمة الهندية نيودلهي، إن الإرهاب يأتي على رأس قائمة التهديدات الناجمة عن الوضع في أفغانستان. وأضاف أن أمناء مجالس الأمن للدول المشاركة في المشاورات اتفقوا على تعزيز التنسيق حول أفغانستان، وخاصة في مجالات مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والهجرة غير المنظمة.

وأضاف أن المشاركين في اللقاء "أعربوا عن دعمهم القوي لأفغانستان سلمية ومستقرة وأكدوا احترامهم سيادة الدولة وسلامتها الإقليمية". 

كما ذكر المسؤول الروسي أن الولايات المتحدة والدول المتحالفة تواصل عملها على تدهور الوضع في أفغانستان عبر عزلها الاقتصادي، مضيفا أن أكثر من 18 مليون أفغاني يعانون من الجوع.

 

المصدر: "تاس"

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