رويترز: ولي عهد أبو ظبي يعتزم زيارة تركيا لإجراء محادثات مع أردوغان في 24 نوفمبر
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قال مسؤولان تركيان إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يعتزم زيارة تركيا لإجراء محادثات مع الرئيس أردوغان منوهين بأنه قد يكون يوم 24 نوفمبر، بحسب ما ذكرته "رويترز".
وأضاف المسؤول التركي: إن ولي عهد أبو ظبي وأردوغان سيبحثان التجارة والاستثمارات والتطورات الإقليمية خلال اجتماع في تركيا.
إلى ذلك كشف تقرير لصحيفة "إندبندنت" بالنسخة التركية، أن ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سيزور قريبا تركيا للقاء رئيسها، رجب طيب أردوغان، لأول مرة منذ 10 سنوات.
يتبع..
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