 
مباشر

أنباء عن سقوط ضحايا في كابل جراء عبوة ناسفة

أخبار العالم

أنباء عن سقوط ضحايا في كابل جراء عبوة ناسفة
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rqkv

قال سكان من كابل إن انفجارا نجم فيما يبدو عن عبوة ناسفة وقع في منطقة بغرب العاصمة الأفغانية، اليوم الاثنين، مما تسبب في سقوط عدد غير معروف من الضحايا، بحسب ما ذكرته "رويترز".

وقال أحمد مرتضى، وهو صاحب متجر في منطقة كوت سانجي بكابل: "كنت مشغولا مع أحد الزبائن عندما هز دوي انفجار المتجر.. ورأيت أشخاصا ينقلون ضحايا من موقع الانفجار، لكنني لا أعرف ما إذا كانوا قتلى أو مصابين".

إقرأ المزيد
12 إصابة على الأقل بانفجار استهدف مسجدا في ولاية ننجرهار شرقي أفغانستان
12 إصابة على الأقل بانفجار استهدف مسجدا في ولاية ننجرهار شرقي أفغانستان

ونقل تلفزيون تولو الإخباري عن مسؤول أمني لم يذكر اسمه تأكيده وقوع الانفجار، لكنه قال إنه لا توجد إصابات.

من جهتها أفادت وكالة "تاس" نقلا عن وسائل إعلامية وشهود عيان بأن شخصا لقي مصرعه وأصيب اثنان آخران في انفجار اليوم بكابل.

وبحسب الوكالة فإن الحادث وقع في منطقة داشتي برشي غرب العاصمة.

وتأتي الواقعة بعد يومين من تفجير حافلة صغيرة بقنبلة مغناطيسية في غرب كابل، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص، في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في وقت لاحق.

المصدر: رويترز، تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا