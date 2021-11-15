أنباء عن سقوط ضحايا في كابل جراء عبوة ناسفة

قال سكان من كابل إن انفجارا نجم فيما يبدو عن عبوة ناسفة وقع في منطقة بغرب العاصمة الأفغانية، اليوم الاثنين، مما تسبب في سقوط عدد غير معروف من الضحايا، بحسب ما ذكرته "رويترز".

وقال أحمد مرتضى، وهو صاحب متجر في منطقة كوت سانجي بكابل: "كنت مشغولا مع أحد الزبائن عندما هز دوي انفجار المتجر.. ورأيت أشخاصا ينقلون ضحايا من موقع الانفجار، لكنني لا أعرف ما إذا كانوا قتلى أو مصابين".

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ونقل تلفزيون تولو الإخباري عن مسؤول أمني لم يذكر اسمه تأكيده وقوع الانفجار، لكنه قال إنه لا توجد إصابات.

من جهتها أفادت وكالة "تاس" نقلا عن وسائل إعلامية وشهود عيان بأن شخصا لقي مصرعه وأصيب اثنان آخران في انفجار اليوم بكابل.

وبحسب الوكالة فإن الحادث وقع في منطقة داشتي برشي غرب العاصمة.

وتأتي الواقعة بعد يومين من تفجير حافلة صغيرة بقنبلة مغناطيسية في غرب كابل، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص، في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في وقت لاحق.

المصدر: رويترز، تاس