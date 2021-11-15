"الصحة البرازيلية": تسجيل 4129 إصابة و61 وفاة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأحد إنها سجلت 4129 إصابة و61 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن أكثر من 21 مليونا و957967 إصابة منذ بداية الجائحة و6111283 وفاة في ثالث أسوأ تفش للمرض في العالم خارج الولايات المتحدة والهند والثاني من حيث عدد الوفيات.

المصدر: "رويترز"