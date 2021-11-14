بالفيديو.. حريق كبير في مجمع مرائب في تل أبيب يؤدي إلى وقوع انفجار

اندلع حريق في مجمع لمرائب السيارات جنوب تل أبيب في إسرائيل أدى إلى وقوع انفجار كبير.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل فيديو يوثق لحظة وقوع الانفجار الذي سبقه اشتعال الحريق.

שריפה פרצה באזור יד אליהו בדרום תל אביב, ככה"נ מתחם מוסכים עולה באש

(צילום: לידור מנצור)@netzer_benpic.twitter.com/q7XuLL3d88 — גלצ (@GLZRadio) November 14, 2021

ראשוני: יד חרוצים - תל אביב שריפה במוסך pic.twitter.com/BU3LCpm7rX — 🟢Vered (@Vered15517389) November 14, 2021

وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن الانفجار الناجم عن الحريق وقع في شارع ياد هاروتزيم جنوب تل أبيب وأدى إلى إطلاق صافرات الإنذار.

وأشارت إلى أن فرق الإطفاء حضرت إلى المكان وتعمل على إخماده، فيما لم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات حتى الآن.







المصدر: "معاريف" + RT





