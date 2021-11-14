معظمهم مصريون.. وصول أكثر من 600 مهاجر إفريقي لإيطاليا بحرا

ذكر مسؤولون إيطاليون الأحد أن أكثر من 600 مهاجر،‭‭ ‬‬كثير منهم مصريون، وصلوا إلى جنوب إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وشهدت إيطاليا زيادة كبيرة في وصول قوارب المهاجرين في الأسابيع القليلة الماضية، وستزيد أحدث موجة الضغط على حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي من أجل التوصل إلى اتفاق مع الشركاء بالاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التصدي لمثل هذا التدفق.

وأنقذ خفر السواحل نحو 300 رجل وصبي الليلة الماضية كانوا متكدسين في قارب صيد قبالة حافة إيطاليا الجنوبية. واقتيدت المجموعة، وكانت بالكامل تقريبا من المصريين، إلى الشاطئ إلى ميناء روتشيلا يونيكا القريب.

وبعد ساعات، نُقل نحو 212 أغلبهم مهاجرون مصريون وسوريون من قارب ثان إلى روتشيلا يونيكا.

وعلى مسافة أبعد نحو الجنوب، وصل 113 مهاجرا، بينهم ما لا يقل عن ثماني نساء، إلى جزيرة لامبيدوزا في البحر المتوسط على دفعتين. وذكرت وسائل إعلام محلية إن بعض القادمين تونسيون.

وحتى 12 نوفمبر، وصل إلى إيطاليا منذ بداية العام 57833 مهاجرا مقابل 31213 في الفترة نفسها من 2020 و9944 فقط في 2019.

المصدر: "رويترز"