زلزال بدرجة 5.3 درجة قبالة سواحل تايوان
Reuters ANN WANG
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rqg6
وقع زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، قبالة سواحل شمال شرق جزيرة تايوان الصينية.
وأفادت هيئة رصد الزلازل التايوانية بأن الزلزال وقع في الساعة 13:05 بتوقيت غرينيتش وكان مركزه على بعد نحو 25 كيلومترا من مدينة إيلان شمال شرق الجزيرة وفي عمق 67 كيلومترا تحت قاع بحر الصين الجنوبي.
ولم ترد أي تقارير عن سقوط مصابين أو وقوع أضرار جراء الزلزال الذي تم الشعور به في عدة مدن كبيرة بالجزيرة البالغ عدد سكانها 23 مليون شخص.
المصدر: وكالات
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.