مقتل 8 مهاجرين بغرق قارب قبالة جزيرة كناريا الكبرى الإسبانية

لقي 8 مهاجرين حتفهم بعدما غرق قاربهم الذي كان على متنه 62 شخصا قبالة سواحل جزيرة كناريا الكبرى الإسبانية، أمس السبت.

وقالت خدمات الطوارئ في بيان لها اليوم الأحد، إن 7 من هؤلاء لقوا حتفهم عندما وصل المنقذون إلى القارب، وقضى شخص ثامن لاحقا على اليابسة.

واشار المسعفون إلى أن العديد من الأشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: أ ف ب