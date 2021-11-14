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الشرطة البريطانية: مقتل شخص بانفجار سيارة أمام مستشفى في ليفربول

مقتل 8 مهاجرين بغرق قارب قبالة جزيرة كناريا الكبرى الإسبانية

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مقتل 8 مهاجرين بغرق قارب قبالة جزيرة كناريا الكبرى الإسبانية
Reuters
مقتل 8 مهاجرين بغرق قارب قبالة جزيرة كناريا الكبرى الإسبانية
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لقي 8 مهاجرين حتفهم بعدما غرق قاربهم الذي كان على متنه 62 شخصا قبالة سواحل جزيرة كناريا الكبرى الإسبانية، أمس السبت.

وقالت خدمات الطوارئ في بيان لها اليوم الأحد، إن 7 من هؤلاء لقوا حتفهم عندما وصل المنقذون إلى القارب، وقضى شخص ثامن لاحقا على اليابسة.

واشار المسعفون إلى أن العديد من الأشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: أ ف ب

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