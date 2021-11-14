افتتاح معرض دبي الدولي للطيران

افتتح "معرض دبي الدولي للطيران 2021"، اليوم الأحد، وسيتواصل حتى الـ18 من الشهر الجاري، حيث سيتم عرض أحدث الابتكارات في مجال الطيران.

ويعد معرض دبي الدولي للطيران واحدا من أهم وأكبر معارض الطيران، التي تشارك فيه أكبر الشركات المصنعة، حيث يمكن مشاهدة والتعرف على آخر الابتكارات التكنولوجية في هذا المجال.

وتشارك روسيا في هذا المعرض بعدد كبير من ابتكاراتها الصناعية في مجال الطيران، مثل مقاتلة "Checkmate" ذات المحرك الواحد، من الجيل الخامس (سو-57)، والتي كانت محل اهتمام اليوم الأحد في المعرض.

كذلك يمكن مشاهدة المروحيات الروسية من طراز "مي-28 ني" و"كا-52 كا"، في المعرض.

المصدر: RT + وكالات