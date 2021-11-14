روسيا تأمل بأن تلقى مقاتلتها "Checkmate" الجديدة اهتماما في الشرق الأوسط

أعلن وزير الصناعة والتجارية الروسي، دينيس مانتوروف، أن روسيا تأمل باهتمام الزملاء في الشرق الأوسط بمقاتلة "Checkmate" الروسية ذات المحرك الواحد، من الجيل الخامس.

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وقال مانتوروف في يوم افتتاح معرض "Dubai Airshow" الجوي الدولي في دبي: "تعرض هنا أيضا المروحيات الروسية من طراز "مي-28 ني" و"كا-52 كا" بإلإضافة إلى "Checkmate"، وهذا هو موضوعنا الجديد الذي قد قمنا بعرضه (المقاتلة الجديدة) العام الجاري في معرض "ماكس" الجوي الدولي الذي يعقد سنويا في مطار جوكوفسكي بضواحي موسكو.

وأضاف: "إنه أول عرض لها في الأسواق الخارجية، ويحصل ذلك في الإمارات ليس بدون سبب، فنحن نعتمد على هذه السوق"، موضحا: "سنناقش الشراكة المحتملة مع بلدان المنطقة".

هذا وأفاد الوزير أيضا بأن روسيا ستعرض في هذا المعرض نموذجا لمنظومة "فيتياز" الصاروخية الدفاعية، والطائرة المسيرة الروسية "أوريون".

المصدر: نوفوستي