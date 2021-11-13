مروحيات روسية تشارك في معرض دبي الجوي 2021 (صور)
نشرت شركة "مروحيات روسيا" القابضة صورا لمروحيات تم حملها على متن طائرة نقل عسكرية إلى دبي في إطار التحضيرات الجارية لمعرض دبي الجوي الدولي 2021، الذي تفتتح أعماله بعد يومين.
وذكرت الشركة في بيان نشر عبر قناتها في "تيليغرام" اليوم السبت أنها ستعرض هذا العام العدد القياسي من المروحيات الروسية خارج البلاد.
وأشارت إلى أن ست مروحيات سيتم تقديمها على الأرض وخلال برنامج التحليقات، هي "كا-226تي كلايمر" بنسختها المحدثة، و"كا-52" و"مي-28 إن إي" الهجوميتان، و"مي-171 أ 2" متعددة الأغراض ومروحية "أنسات" الخفيفة بنسختيها المخصصة لأغراض طبية وذات الدرجة الممتازة من الراحة، من نمط علامة "أوروس" التجارية.
المصدر: قناة شركة "مروحيات روسيا" على "تيليغرام"
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