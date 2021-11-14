إصابة الملكة إليزابيث!

قال قصر باكنغهام إن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية أصيبت بالتواء في ظهرها، ولن تحضر قداس يوم ذكرى قتلى المحاربين عند نصب سانوتاف التذكاري في لندن.

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وأضاف القصر في بيان اليوم الأحد: "قررت الملكة إليزابيث بعد أن أصيبت بالتواء في ظهرها، ببالغ الأسف عدم تمكنها من حضور قداس ذكرى قتلى المحاربين".

وتابع: "الملكة تشعر بخيبة أمل للتغيب عن هذا الحدث".

وكان لحضورها في هذا الحدث، لو تحقق، لأصبح أول مشاركة شخصية للملكة إليزابيث، البالغة من العمر 95 عاما، منذ أن نصحها الأطباء بالراحة بعد أن قضت ليلة في المستشفى الشهر الماضي.

وكان القصر الملكي قد قال قبل ذلك إن الملكة صممت على الظهور شخصيا في النصب التذكاري، حيث ينضم أفراد من العائلة المالكة إلى كبار أعضاء الحكومة والجيش وقدامى المحاربين، لإحياء ذكرى الذين قتلوا في الحرب.

#BREAKING UK's Queen Elizabeth II to miss Remembrance Day event with 'sprained back': palace pic.twitter.com/Q6Fqz4lSJt — AFP News Agency (@AFP) November 14, 2021

المصدر: RT