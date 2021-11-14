موسكو وأنقرة تبحثان مشاركة روسيا في تصنيع مقاتلة تركية من الجيل الخامس
Sputnik
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قال مدير المركز الروسي للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، إن موسكو وأنقرة تجريان مباحثات حول إمكانية مشاركة روسيا في تصنيع مقاتلة تركية من الجيل الخامس.
وقال شوغاييف في تصريح صحفي: "لقد أعربت روسيا مرارا عن استعدادها لمساعدة الجمهورية التركية (في تصنيع مقاتلة من الجيل الخامس)، بينما نحن في مرحلة المفاوضات بشأن هذا المشروع".
ورفضت الولايات المتحدة في وقت سابق بيع مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية "F-35" لتركيا بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".
المصدر: نوفوستي
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