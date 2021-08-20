بالصورة.. تركيا تخطط لعرض أولى مقاتلاتها من الجيل الخامس في عام 2023

تخطط تركيا لتصبح الدولة السابعة في العالم التي تمتلك طائرة مقاتلة وطنية من الجيل الخامس، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا.

إقرأ المزيد

ويفيد الرئيس التنفيذي لمجمع الصناعات الدفاعية التركية "TUSAŞ Temel Kotila" أن طائرة الجيل الخامس التركية طراز"TF-X" ستخرج من حظيرتها يوم 18 مارس عام 2023، إضافة إلى طائرة التدريب "HÜRJET"، والطائرة المروحية "ATAK-II".

وستجري مراسم سحب هذه الطائرات بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.

وكان مجسم تصميم مقاتلة الجيل الخامس التركية الأولى قد عُرض في عام 2013.

ومن المتوقع أن تدخل هذه الكقاتلة الخدمة في سلاح الجو التركي بحلول عام 2028، لتحل محل مقاتلات "إف – 16" الأمريكية.

voennoedelo.com

الخصائص الرئيسة للمقاتلة التركية المستقبلية:

الطول - 21 متر طول الجناحين - 16 مترا الارتفاع - 6 أمتار الوزن الأقصى للإقلاع 27.2 طن السرعة القصوى - 2222 كم/ ساعة المدى العملي - 1100 كم.

يشار إلى أن عددا قليلا من الدول تصنع أو تطور مقاتلات من الجيل الخامس، وهي روسيا بالمقاتلتين "سو – 57" و"سو – 75"، والولايات المتحدة بالطرازين "إف – 22" و"إف – 35"، والصين بالمقاتلة "إف سي – 31"، وكوريا الجنوبية بالطائرة "كي إف – 21"، واليابان بالطراز "إكس – 2" والهند بمشروع المقاتلة "هال أمسا".

المصدر: focus.ua