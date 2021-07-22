خبراء: الكشف عن "كش مات" الروسية قد تقتل سوق مبيعات الطائرات الغربية

تساءلت وسائل الإعلام العالمية الكبرى بعد الكشف عن طائرة " كش مات" وحيدة المحرك للجيل الخامس في معرض "ماكس – 2021" للطيران عن المقاتلات التي تنافسها المقاتلة الروسية الواعدة.

وأجمعت كل من CNN و Forbes و Business Insider على أن الطائرة من تصنيع مكتب "سوخوي" للتصاميم والتي قد تطلق عليها "سو-75" ستنافس أحدث المقاتلات الأجنبية للجيليْن الرابع والخامس.

يذكر أن عددا من البلدان التي تمتلك المقاتلات للجيلين الرابع والرابع + تحاول في الوقت الراهن تصنيع مقاتلة رخيصة واعدة ستستخدمها على مدى 20 عاما وبينها كوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا والهند واليابان.

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والمشكلة الرئيسية التي تواجهها تلك البلدان تكمن ليس في أمور تقنية بل في سعر تلك الطائرة.

وعلى سبيل المثال فإن ثمن المقاتلة اليابانية للجيل الخامس قد يفوق 100 مليون دولار بعد البدء في إنتاجها على دفعات. لذلك اتخذت السلطات اليابانية قرارا استراتيجيا بالتخلي عن تصنيع تلك المقاتلة وشراء طائرات "إف – 35" في الولايات المتحدة دون أن تنتظر نتائج تحقيق البرنامج الوطني.

وهناك مشاكل تشبه المشاكل اليابانية تواجهها الهند وبريطانيا التي تنوي تصنيع مقاتلة Tempest للجيل الخامس. ويتوجب عل مهندسيهما العمل لمدة 5 أعوام كي ينتجوا نموذجا استعراضيا قادرا على التحليق دون أن يعطوا ضمانا ليكون منتوجهما مطلوبا في السوق.

أما مهندسو شركة "سوخوي" الروسية فاستطاعوا إنتاج نموذج استعراضي كهذا. وليس من المستبعد أن يتحول هذا النموذج بفضل البرامج الكمبيوترية الحديثة إلى مقاتلة خفيفة رخيصة للجيل الخامس ستحظى بطلب هائل في السوق العالمية.

وقد أعلن مدير عام الهيئة الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، أن مقاتلة "سو- 75" (كش مات) الروسية قد يهتم بها المشترون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا.

المصدر: لايف