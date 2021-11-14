روسيا والإمارات تبحثان تحديث منظومات "بانستير-1" المضادة للطائرات

قال مدير المركز الروسي للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، إن روسيا والإمارات تبحثان إمكانية تحديث أنظمة "بانستير-1" الروسية المضادة للطائرات التي اقتنتها الإمارات في وقت سابق.

وأضاف شوغاييف في تصريح على هامش معرض دبي للطيران 2021 أن من شأن عملية التحديث تحسين قدرات منظومة الدفاع الجوي هذه بشكل كبير.

وتم تصنيع منظومات الدفاع الجوي "بانستير-1"، قبل المجمعات عالية الدقة الروسية، وهي مصممة لتوفير الحماية للمنشآت العسكرية والمدنية، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى، من جميع الهجمات الجوية.

وقد تم تزويد الإمارات في الفترة ما بين سنتي 2009 و2013 بـ 50 منظومة "بانستير-1" و1000 صاروخ لها.

المصدر: تاس