اتفاق بين القوات المسلحة لـ22 دولة في منتدى باريس للسلام

توصلت القوات المسلحة لـ22 دولة خلال منتدى باريس للسلام، اليوم السبت، إلى اتفاق لدعم مبادرة خفض التأثير السلبي على البيئة.

وذكر بيان ختامي لمنتدى باريس للسلام الرابع إنه "وحد 22 وزير دفاع من جميع القارات حول مبادرة تغير المناخ والقوات المسلحة".

وأوضح أن "خريطة الطريق هذه موجهة إلى خفض الانبعاثات المضرة من قبل القوات المسلحة وتقليص الضرر" على البيئة.

وأشار البيان الختامي للمنتدى إلى أن عدد المنضمين إلى قائمة داعمي هذه المبادرة والتي تشمل حتى الآن الولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا واليونان و18 دولة أخرى، سيتم توسيعه مستقبلا.

المصدر: وكالات