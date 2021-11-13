إيطاليا تسجل 53 وفاة و8544 إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 53 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم السبت، مقابل 68 في اليوم السابق.

كما سجلت الوزارة 8544 إصابة جديدة صعودا من 8516 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا إجمالا 4.8 مليون إصابة و132739 وفاة منذ تفشي المرض فيها في فبراير من العام الماضي وهي ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.

المصدر: وكالات